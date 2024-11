Auto d'epoca in mostra a Firenze per sensibilizzare su velocità

Auto d'epoca e fuoriserie in mostra come occasione di riflessione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e in particolar modo sulla velocità. Il Comune di Firenze ha presentato una iniziativa di beneficenza in collaborazione con l'associazione Gabriele Borgogni e il supporto del gruppo Azimut: l'evento si svolgerà il 23 novembre al piazzale Michelangelo. Le auto, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, sono tutte da collezioni private, esposte gratuitamente a tutta la cittadinanza "per riflettere sul tema della velocità alla guida". "È un evento importante che siamo contenti di aver costruito insieme all'associazione 'Gabriele Borgogni' - dichiara l'assessore alla sicurezza urbana e polizia municipale Andrea Giorgio -. L'iniziativa arriva in un momento in cui c'è bisogno sempre di più, anche dell'impegno delle istituzioni, a fianco delle associazioni nella battaglia che stanno facendo per dire che il nuovo codice della strada è pericoloso". "Per noi sono molto importanti tutte le iniziative che riescono a canalizzare l'attenzione sugli scopi dell'associazione, e dunque sensibilizzare i cittadini sulla sicurezza stradale e sulla velocità in strada", sottolinea Valentina Borgogni presidente dell'associazione. "Siamo orgogliosi di essere parte di questo importante evento", concludono Carlo Goggioli e Simone Ferravante, wealth manager Azimut Investimenti.



