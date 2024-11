Urso, nel 2025 previsti per l'automotive 1,1 miliardi d'euro

Per il 2025 'il fondo automotive sarà raddoppiato da 200 a 400 milioni, a questi si aggiungono i fondi dei precedenti piani di incentivi che ammontano a 240 milioni di euro così da portare nel prossimo anno il fondo a 640 milioni di euro che destineremo interamente a sviluppare la filiere della componentistica per aiutarla ad attraversare la transizione energetica". Lo ha detto il ministro del Made in Italy Adolfo Urso rispondendo a Montecitorio al question time "Inoltre - ha proseguito Urso - per favorire i contratti di sviluppo destinati alle filiere strategiche, e quindi anche all'automotive, ho firmato un decreto ministeriale con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro, in questo modo le risorse per l'automotive nel prossimo anno saranno di 1,1 miliardi di euro"



