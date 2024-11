DS SM Tribute: un concept per farla rivivere

DS Automobiles ha ridato vita, attraverso un concept, alla SM, ovvero ad una coupé degli anni '70 frutto della collaborazione tra Citroen e Maserati. L'auto, tanto avveniristica all'epoca, è altrettanto seducente nella sua reinterpretazione elaborata dal team DS Design Studio Paris.

Le proporzioni della SM originale sono state mantenute: la lunghezza di 4,94 m, è cresciuta di 3 cm; l'altezza di 1,34 m, è stata incrementata di 2 cm; mentre la larghezza di 1,98 m, grazie a 14 cm in più, ha reso il corpo vettura più muscoloso, alla stregua dei nuovi cerchi da 22 pollici con inserti aerodinamici. In nome dell'efficienza è cambiata anche l'altezza da terra, ora ridotta di 3,5 cm. La livrea bicolore estesa è una reinterpretazione del colore Gold Leaf presente nella brochure del 1971, e si contraddistingue per una vernice satinata, con una patina lavorata a mano, abbinata ad un nero speciale.

L'abitacolo, molto luminoso, presenta un colore avorio, ed è composto da pelle ed Alcantara; i sedili riprendono l'iconica tappezzeria della SM, con i cuscini orizzontali.

Per adesso, non ci sono comunicazioni ufficiali in merito ad una produzione limitata di questa vettura dal DNA iconico, ma nell'universo Stellantis c'è il marchio Maserati che, ad oggi, oltre ai powertrain elettrici, propone il motore V6 con la medesima architettura di quello che era sotto il cofano della SM.



