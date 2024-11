Bmw M2 con R44 Performance raggiunge i 1500 CV

Grazie al lavoro di R44 Performance, la Bmw M2 è cresciuta di potenza arrivando ad erogare ben 1.500 CV rispetto ai 480 CV del modello di serie. Merito di un impegno profuso da parte del tuner che è intervenuto a livello di sovralimentazione, mediante l'adozione di un turbo singolo, ed attraverso nuove componenti per il 6 cilindri della casa dell'elica. In questo modo il motore è stato reso più robusto per sopportare l'aumento vertiginoso di potenza, un intervento che ha riguardato anche la trasmissione automatica ad 8 rapporti. Esteticamente, poi, sono presenti nuove aperture per l'aria, e spicca la presenza delle ruote griffate Vossen.



L'abitacolo presenta un rollbar per migliorare la sicurezza, oltre a sedili particolarmente sportivi.

Per scaricare a terra tutta la potenza extra, inoltre, l'azienda che ha trasformato la M2 ha adottato un assetto specifico, ed ha aggiunto alla vettura la trazione integrale.



