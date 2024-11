All'asta l'ultima auto guidata da Elvis Presley

La Cadillac Seville utilizzata da Elvis Presley come sua ultima automobile, è stata messa all'asta. L'esemplare in questione, del 1977, è l'ultima auto mai guidata da Elvis Presley e che fu fotografata con il 'Re del rock'n'roll' alla guida, fuori Graceland, proprio un giorno prima della sua prematura morte il 16 agosto 1977.

Dotata anche un sistema radio CB con il quale Elvis poteva comunicare direttamente con la sua abitazione principale, il modello appartiene alla famiglia di Cadillac Seville introdotta negli anni '70 come risposta alle auto di lusso europee.

Questo modello specifico è caratterizzato un design più moderno, dimensioni contenute e un motore V8. E' stata la prima auto 'unibody' di Cadillac, che con la sua introduzione aveva puntato su una migliore efficienza e manovrabilità. Dopo la morte di Elvis, suo padre ha donato l'auto alla fidanzata del figlio, Ginger Alden.

Il veicolo è passato successivamente nelle mani di vari collezionisti ed è stato anche esposto al National Motor Museum prima di essere messo in vendita, completo della documentazione di Graceland Authenticated LLC.

La Seville include il nome di Elvis sul documento di proprietà ma necessita di una manutenzione completa per essere in grado di tornare su strada. Attualmente l'auto è all'asta da Bonhams.



