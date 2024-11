Urso, 'il problema dell'auto non è solo italiano, è europeo'

"E' chiaro a tutti che il problema non è solo in Italia, è soprattutto in tutta Europa", a partire dalle case automobilistiche tedesche, "e la soluzione è in Europa. I consumatori non riescono a comprare auto elettriche perchè sono troppo care, le case produttrici europee non riescono a rispettare i parametri imposti dal regolamento" sul taglio delle emissioni di anidride carbonica, e "se non cambia nel prossimo anno dovranno pagare multe pari a circa 15-17 miliardi di euro. Una tagliola". Lo ha rimarcato il ministro delle Imprese e made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo a "Giù la maschera" su Rai Radio1. "Auspico da parte dell'Ue quello che abbiamo già proposto, con un position paper per chiedere alla commissione di rivedere le tappe e le modalità per raggiungere l'obiettivo, che condividiamo. Il nostro position paper è adesso sottoposto agli altri governi europei. Sono fiducioso di poterlo presentare nel prossimo consiglio competitività del 28 novembre con una significativa alleanza tra i paesi europei", ha detto Urso chiedendo "un piano automotive europeo con incentivi europei all'acquisto e con investimenti significativi anche attraverso risorse comuni sulle imprese europee". Sul taglio del fondo automotive in manovra, Urso ha ribadito che così com'era "era destinato agli incentivi, ora sarà interamente destinato alle imprese della filiera della componentistica e dell'automotive per supportarle in questa fase di transizione e abbiamo già preso l'impegno a raddoppiare queste risorse e portarle a 400 milioni di euro per il 2025", oltre alle quali "si potranno spendere i 240 milioni di residui degli anni precedenti; abbiamo già 500 milioni del fondo per la transizione delle imprese e verosimilmente altri 500 milioni si aggiungeranno il prossimo anno".



