Torino, prorogata gratuità permessi Ztl per i veicoli elettrici

La Giunta comunale di Torino ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2025 l'autorizzazione a rilasciare il permesso Ztl Blu A, per l'accesso alla zona a traffico limitato ordinaria, ai possessori di veicoli ad alimentazione elettrica, pura e ibrida, e di veicoli commerciali ad alimentazione bifuel.

Per chi ha un'auto elettrica pura o un contratto di leasing o simile, quale il noleggio a lungo termine, il tagliando sarà gratuito, mentre continuerà ad essere a pagamento la sosta nelle strisce blu. La Giunta ha stabilito inoltre che i proprietari di auto elettriche non in possesso del necessario permesso potranno occasionalmente accedere alla Ztl centrale, per 12 volte nel corso dell'anno solare a condizione che venga richiesta.

Con la stessa delibera è stata approvata in via definitiva l'autorizzazione per i veicoli commerciali leggeri elettrici adibiti a trasporto merci, uno per ogni autotrasportatore, a transitare all'interno della Ztl in alcuni tratti delle vie riservate al trasporto pubblico locale anche dalle ore 14.30 alle 16.30.



