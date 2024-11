Record di velocità per un'auto guidata da un robo-pilota

Raggiunto un nuovo traguardo tecnologico nella guida autonoma grazie all'intelligenza artificiale: in un test è stata toccata la velocità record di 285 km/h senza l'intervento umano. È questo il risultato ottenuto dal team di giovani ricercatrici e ricercatori che fanno parte del progetto AIDA (Artificial Intelligence Driving Autonomous) del Politecnico di Milano con il supporto del MOST - Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile. L'auto utilizzata per i test è una Maserati MC20 Coupé per l'occasione guidata da un AI-driver, ovvero un robot dotato di intelligenza artificiale in grado di condurre l'automobile. La sportiva modenese ha raggiunto la velocità record di 285 km/h senza l'intervento umano durante una sessione di test effettuata nel tardo pomeriggio dello scorso giovedì 7 novembre in condizioni di fitta nebbia, sulla pista dell'Aeroporto dell'Aeronautica Militare di Piacenza San Damiano. "L'obiettivo dei test ad alta velocità", spiega il responsabile scientifico del progetto e Direttore del Dipartimento di Elettronica, Informatica e Bioingegneria del Politecnico di Milano, Sergio Matteo Savaresi "è testare in situazioni estreme il comportamento del robo-driver, già sviluppato e studiato a velocità da Codice della Strada durante la 1000 Miglia 2023 e 2024. Con questi test il team di AIDA - ha aggiunto - sta esplorando i limiti della tecnologia della guida autonoma, con l'obiettivo di renderla più sicura e affidabile.

Questi test a velocità elevate, effettuati in aree protette e senza supervisore umano a bordo, permettono di valutare in sicurezza la robustezza, stabilità, e velocità di reazione dell'AI-driver in situazioni limite, al fine di aumentarne la sicurezza in situazioni impreviste a bassa velocità, tipiche dello scenario di mobilità urbana".

Le sfide fanno parte del team PoliMOVE Autonomous Racing Team, divisione performance del progetto AIDA, che vanta diverse vittorie in competizioni internazionali di guida autonoma, tra cui l'attuale record assoluto di velocità per auto a guida autonoma, ottenuto con una vettura prototipo AV-21 della Indy Autonomous Challenge (derivata dalla Dallara IL-15, e utilizzata nelle competizioni americane IndyNXT), che ha raggiunto i 309 km/h al Kennedy Space Center (FL, USA) nell'aprile 2022.



