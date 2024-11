Rc-Auto a prezzo conveniente, ma era una truffa

Versa trecento euro su carta prepagata per stipulare la polizza di assicurazione della sua auto, ma il broker contattato su internet era un truffatore.

L'automobilista, residente a Montecalvo irpino, in provincia di Avellino, era stato attratto dal prezzo conveniente offerto on line. Non avendo avuto alcun riscontro dopo aver effettuato il pagamento, si è rivolto ai carabinieri. Le indagini hanno consentito di individuare il truffatore: si tratta di una 40enne residente in provincia di Crotone, che è stata denunciata all'autorità giudiziaria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA