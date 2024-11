Protesta a Firenze per colonnine di ricarica non funzionanti

Da piazza della Libertà a piazza D'Azeglio, da via Senese a via Pergola: a Firenze risultano non funzionanti diverse colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. In totale, secondo segnalazioni dei cittadini, sarebbero 17 le colonnine non funzionanti e oltre a questo si aggiungono quelle occupate da parte di auto non elettriche.

Dal Comune di Firenze si fa presente che "rispetto al totale le colonnine non funzionanti sono circa il 10%" e questo è un dato che i tecnici considerano "fisiologico anche perché molte di queste centraline sono vecchie". Le riparazioni vengono effettuate da Silfi. Nel frattempo il Comune ha dato il via al progetto che prevede il rinnovo delle 'vecchie' colonnine elettriche con apparecchi per la ricarica veloce: nel pacchetto - la gara è stata vinta dalla società Be Charge - è prevista anche l'installazione di altre 150 colonnine.



