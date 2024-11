EcoDolomitesGT 2024: premiati ecologia e consumi

La EcoDolomitesGT 2024, manifestazione sportiva automobilistica riservata alle vetture elettrice, si è conclusa nella tarda serata di domenica 17 novembre nella cornice di Primiero San Martino di Castrozza, in Provincia di Trento.

L'e-Rally di regolarità a consumo è stato organizzato da Automobile Club di Trento con RaceBioConcept - BioDrive Academy e il supporto di ECOmove e valevole per due Campionati: l'International Bridgestone FIA Eco Rally Cup 2024 e il Campionato Italiano Energie Alternative - Trofeo ACI Sport eRally.

Il percorso di 465 chilometri totali, suddiviso in quattro settori, ha previsto un massimo di circa 230 chilometri tra una ricarica e l'altra per le auto elettriche. Sono state 19 le prove speciali per un totale di circa 250 chilometri, durante le quali i driver hanno dovuto cimentarsi per mantenere le specifiche medie imposte dai regolamenti, rilevate al decimo di secondo, consumando il meno possibile. Infatti, la competizione, oltre a premiare la bravura dei concorrenti nel rispettare tempi e percorsi imposti dal road-book (come previsto per le regolarità), ha riconosciuto anche la bontà dello stile di guida che, unito all'efficienza tecnologica della vettura, va a comporre il performance index valevole per l'assegnazione dei punteggi.

"I consumi - ha spiegato Fiorenzo Dalmeri, Presidente dell'Automobile Club di Trento, ente Organizzatore dell'EcoDolomitesGT 2024 - sono stati dedotti mediante innovativi telerilevamenti, applicando una speciale formula FIA che tiene conto anche delle performance di omologazione WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) di ciascuna vettura iscritta".

Sul gradino più alto del podio dell'EcoDolomitesGT 2024 è salito l'italiano Guido Guerrini insieme al polacco Artur Prusak, del Team italiano "Autotest Motorsport - Gass Racing" su Kia e-Niro, che si sono classificati primi nella classifica combinata di regolarità e consumo valida per il Campionato Internazionale. Secondi classificati Franko Špacapan e Sebastjan Kobal, "MAHLE Racing Team Slovenia" su Hyundai Kona. Il terzo gradino del podio è andato ai cechi Michal Zdarsky e Jakub Nábělek dell'ACCR Czech Hyundai Team, anch'essi su Hyundai Kona.

Guardando la classifica assoluta dell'International Bridgestone FIA ecoRally Cup dopo la gara, Guido Guerrini e Artur Prusak si confermano secondi nel Trofeo preceduti dai cechi Zdarsky - Nábělek, con il bulgaro Kalin Dedikov, anch'egli presente all'EcoDolomitesGT 2024, confermato terzo di coppa internazionale, assieme al suo navigatore storico: il bulgaro Georgi Pavlov.

Mentre per quanto riguarda il Campionato Italiano Energie Alternative - Trofeo ACI Sport eRally, il titolo verrà assegnato all'ultimo round in programma dal 29/11 all'1/12 al 4° eRally Coppa Valtellina.



