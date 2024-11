Aspi, nasce Argo gallerie per monitoraggio tunnel della rete

Autostrade per l'Italia prosegue il "suo impegno per lo sviluppo e l'applicazione di nuove tecnologie" sulla rete autostradale per il monitoraggio delle infrastrutture. Argo, la piattaforma di "avanguardia" del gruppo già in uso per gli oltre 4000 ponti, viadotti e cavalcavia della rete gestita da Aspi, infatti, oggi può mappare e gestire anche i tunnel autostradali. Con Argo Gallerie, il sistema è stato infatti esteso a 300 tunnel della rete per arrivare a coprire a fine 2024 tutte le 600 gallerie gestite.

Entro l'anno, pertanto, "tutte le principali infrastrutture della rete di Autostrade per l'Italia potranno dirsi digitalizzate", spiega Aspi.

"L'investimento nell'innovazione tecnologica rappresenta un punto strategico del nostro piano di sviluppo, non solo per i servizi che offriamo e potremo offrire ai nostri utenti, ma perché rappresenta uno strumento prezioso per la gestione e l'avanzamento del grande programma di rigenerazione della rete", ha detto l'amministratore delegato di Aspi, Roberto Tomasi. "Le nostre infrastrutture hanno un valore altissimo per la mobilità del Paese perché ne garantiscono i sistemi di interconnessione, con transiti che arrivano in alcuni punti anche a 200 mila veicoli al giorno, valori molto superiori alla media europea. La tecnologia oggi, attraverso il monitoraggio sensoristico e la digitalizzazione, ci consente una conoscenza a tutto tondo del nostro patrimonio infrastrutturale. Solo con questa conoscenza riusciamo ad ottimizzare gli interventi che ciascuna di loro richiede, programmando le attività con lungimiranza e limitando l'impatto sulla fruibilità della rete e quindi sulla mobilità delle persone e delle merci nei singoli territori", ha spiegato l'a.d.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA