A Cesena torna "Ruotando" lo show delle due e quattro ruote

Torna alla Fiera di Cesena, da sabato 23 a domenica 24 novembre, Ruotando - Kustom Kulture: le due e quattro ruote saranno protagoniste nell'offerta di oltre 250 espositori e un programma di intrattenimento. Evento di richiamo per tutti gli amanti della Kustom Kulture, con l'esposizione delle moto e auto personalizzate e la presenza di professionisti del settore.

Nella Ruotando Arena ci saranno esibizioni di drifting car, rally, kart e ape proto (i modelli modificati per show acrobatici). Debutta in questa edizione il Cesena Tattoo Festival, con ospiti tatuatori di calibro nazionale e internazionale.

A Ruotando 2024 sono presenti anche concessionarie e officine specializzate. Si potranno ammirare tra gli altri modelli Yamaha, Honda, Ktm, MvAgusta, Aprilia, Piaggio, Ford.



