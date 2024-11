Volkswagen T2 all'asta per l'oncologia dell'ospedale Molinette

Un Volkswagen T2, trasformato in un'opera d'arte per sostenere la ricerca oncologica, sarà messo all'asta per l'acquisto di nuove attrezzature per i reparti di Oncologia dell'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. Un'asta solidale promossa dall'Associazione DaRosa, nata per istituire il premio di ricerca in campo oncologico 'Daniele Rosa' e per raccogliere i fondi per finanziarlo.

Il Volkswagen, non più idoneo alla circolazione su strada, è decorato con uno stile ispirato al celebre pittore Vassily Kandinsky.

L'appuntamento è per martedì 19 novembre alle 14.15, nel cortile interno dell'ospedale Molinette, corso Bramante 88, dove si terrà la presentazione del Volkswagen T2 e dell'asta solidale.





