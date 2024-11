Torna l'allerta smog in Emilia-Romagna, è bollino rosso

Torna l'allerta smog in Emilia-Romagna: da domani, 19 novembre, per due giorni saranno in vigore in tutta la regione le misure emergenziali da bollino rosso in tutta la regione. È quanto emerge dal bollettino dell'Agenzia regionale per la Protezione ambientale (Arpae).

Fra queste la limitazione della circolazione anche per i veicoli diesel Euro 5 (dalle 8.30 alle 18.30) nei comuni con più di 30mila abitanti. Le misure emergenziali sono previste in seguito alle proiezioni di Arpae relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri delle polveri pm10.

In tutti i comuni, oltre alle limitazioni dei veicoli sono previsti anche l'abbassamento delle temperature medie nelle abitazioni fino a 19 gradi e negli spazi commerciali e ricreativi fino a 17 gradi, il divieto di combustione all'aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d'artificio), il divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo), il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli.



