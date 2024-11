Supertrofeo Lamborghini: a Jerez i titoli continentali

Jerez de la Frontera sono stati assegnati i titoli delle serie continentali del Super Trofeo Lamborghini che si corre con le Huracán EVO2.

Entrando nel dettaglio, guardando al Vecchio Continente, grazie al terzo posto nella seconda gara della classe Pro, Amaury Bonduel, alfiere della BDR Competition, ha conquistato la corona del Lamborghini Super Trofeo Europa. Nella classe Pro-Am, invece, il titolo è andato a Bronek Formanek e Stefan Rosina che corrono per la squadra Micanek Motorsport. Mentre Piergiacomo Randazzo e Stéphane Tribaudini si sono laureati campioni Am con VSR, e Shota Abkhazava ha ottenuto il terzo titolo continentale del Lamborghini Cup con ART-Line.

Per il campionato monomarca della casa del toro che si corre negli USA, in classe Pro Giano Taurino e Ernie Francis, della TR3 Racing, sono i nuovi campioni. Joel Miller e AJ Muss, invece, che corrono con i colori del Forty7 Motorsports, hanno ottenuto il titolo Pro-Am del Lamborghini Super Trofeo Nord America. Mentre, per il secondo anno consecutivo, Anthony McIntosh e Glenn McGee, della Wayne Taylor Racing with Andretti, hanno conquistato il titolo della Am, e Nick Groat della One Motorsports si è laureato campione della Lamborghini Cup.

Infine, la serie asiatica del Supertrofeo ha visto trionfare Dan Wells, con la vettura della DW Evans GT, nella categoria Pro, André Couto e Fangping Chen in quella Pro-Am, con i colori del Madness Racing Team, e Changwoo Lee nella Am con la vettura del team SQDA - Grit Motorsport, mentre i fratelli malesi Hairie e Haziq Zairel Oh, della squadra HZO Fortis Racing Team, si sono imposti nella Lamborghini Cup.



