Mercedes MMA, la nuova architettura efficiente e flessibile

Mercedes-Benz sottolinea la sua flessibilità e ampia proposta di scelta per quanto riguarda i sistemi di propulsione: i clienti potranno infatti scegliere tra due motori innovativi nella prossima architettura del veicolo.

La prossima CLA sarà disponibile come auto elettrica o come ibrida, entrambe altamente efficienti.

Grazie alla piattaforma tecnologica Vision EQXX, Mercedes-Benz ha stabilito nuovi standard in termini di efficienza. L'azienda sta ora incorporando i risultati di questo progetto nei suoi veicoli di serie. In testa c'è la nuova CLA completamente elettrica, il primo modello basato sulla Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA).

Il fulcro di questa architettura versatile e flessibile è il cosiddetto telaio a skateboard, un pianale progettato principalmente per le auto elettriche, che comprende i relativi componenti della trasmissione e del telaio. Il design della carrozzeria, tuttavia, varia: nel nuovo segmento entry-level, Mercedes-Benz prevede una famiglia di quattro modelli in totale.

Oltre alla CLA come berlina a quattro porte, sono previste una shooting brake e due suv.

'In qualità di inventore dell'automobile, Mercedes-Benz è sempre stata un pioniere di sistemi di propulsione all'avanguardia. Lo abbiamo recentemente dimostrato con il programma tecnologico da record Vision EQXX. Con i prossimi veicoli MMA, mettiamo ora a disposizione dei nostri clienti questa tecnologia visionaria e ci avviciniamo sempre di più all'idea del veicolo da un litro dell'era elettrica. Anche la nostra nuova trazione ibrida con trasmissione elettrica sta definendo nuovi standard in termini di efficienza. Con la nuova CLA e gli altri veicoli basati sull'architettura MMA, tutti i clienti potranno beneficiare di una tecnologia efficiente ai massimi livelli', ha sottolineato Markus Schäfer, membro del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Group AG e Chief Technology Officer, Sviluppo e Approvvigionamento.

L'azienda si affiderà a una modularità intelligente con un design a skateboard scalabile per le future famiglie di modelli in altri segmenti. Poiché Mercedes-Benz punta a un ruolo di primo piano sia nella guida elettrica sia nel software dei veicoli, l'azienda ha aumentato in modo massiccio le attività di sviluppo in queste aree.

Tra queste, la recente apertura dell'eCampus di Stoccarda-Untertürkheim come centro di competenza per lo sviluppo di celle e batterie per i futuri veicoli elettrici del marchio con la stella a tre punte. L'obiettivo è sviluppare combinazioni chimiche innovative e processi produttivi ottimizzati per celle ad alte prestazioni con il "DNA Mercedes-Benz", riducendo così i costi delle batterie di oltre il 30% nei prossimi anni.

Parte dello sviluppo e dei test dei nuovi modelli MMA si sono svolti nell'Electric Software Hub (ESH). Questo edificio del Mercedes-Benz Technology Centre (MTC) di Sindelfingen riunisce sotto lo stesso tetto numerose funzioni di software, hardware, integrazione di sistemi e test. L'intero processo di integrazione elettrica/elettronica dello sviluppo del veicolo si riflette all'interno dell'ESH. Ciò garantisce che tutti i nuovi componenti hardware e software interagiscano senza problemi. Con la sua efficienza energetica, l'architettura MMA altamente flessibile segna il prossimo passo verso il futuro elettrico di Mercedes-Benz.



