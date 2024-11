Mazda: un tour per promuovere le eccellenze italiane

Con il progetto "Eccellenze Italiane", Mazda Italia celebra le realtà artigianali e manifatturiere del nostro paese mediante un viaggio tra le realtà locali che sarà scandito da eventi lungo la penisola. Il tour comprende 63 tappe e, in ogni appuntamento, un'eccellenza locale, in collaborazione con la relativa concessionaria Mazda, darà vita a un manufatto esclusivo, simbolo del territorio e della filosofia Mazda. Quindi, nella primavera del 2025, tutti i manufatti saranno raccolti e mostrati in una esposizione nazionale. Nel corso degli eventi in questione, inoltre, sarà possibile di scoprire i valori di artigianalità industriale delle Mazda CX-60 e CX-80.

Questa iniziativa nasce dalla volontà di stabilire un legame tra il "Crafted in Japan ed il "Made in Italy" esaltando la maestria e l'ingegno italiani, ed è stata realizzata attraverso la collaborazione con Inghirami Company, gruppo leader nel settore dell'abbigliamento italiano con il marchio Ingram. Mazda e Inghirami Company diventano mecenati delle realtà artigianali italiane con il patrocinio dell'Associazione Marchi Storici d'Italia, nata con lo scopo di valorizzare e proteggere i marchi storici italiani. "Con il progetto 'Eccellenze Italiane', siamo felici di celebrare la connessione tra la maestria artigianale italiana e l'innovazione che caratterizza le nostre vetture - ha dichiarato Roberto Pietrantonio, Managing Director di Mazda Motor Italia - questo progetto non è solo una vetrina per l'artigianato italiano, ma anche un'occasione per riflettere sul valore dell'attenzione ai dettagli e sulla continua ricerca della perfezione che da sempre guida la nostra filosofia costruttiva".





