La squadra di Donald Trump sta valutando di fissare come priorità per il Dipartimento dei Trasporti un allentamento delle regole per le auto senza guidatore. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti.

Se il transition team avesse successo, l'allenamento andrebbe a diretto vantaggio di Elon Musk, che spinge per il lancio del suo robotaxi.



