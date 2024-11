Comune Genova, da lunedì piazzale Resasco per sosta auto private

Da lunedì per i giorni feriali, dalle 8 alle 18 piazzale Resasco sarà messo a disposizione per la sosta delle auto private. "Come già sperimentato in occasione della commemorazione dei Defunti lo scorso 2 novembre, dalla prossima settimana, dal lunedì al venerdì, il piazzale sarà fruibile per la sosta di chi, da Genova o da altre località, farà visita ai propri cari - annuncia il vicesindaco Pietro Piciocchi - ringrazio Amt per la disponibilità a trovare una soluzione temporanea alternativa per il rimessaggio dei mezzi, la Direzione Mobilità del collega Campora e il Municipio IV Media Val Bisagno del presidente Uremassi per la fattiva collaborazione".

"Con questa ordinanza - aggiunge l'assessore al Commercio Paola Bordilli - andiamo incontro anche alle richieste degli operatori commerciali che insistono nella zona, in particolare i fioristi del consorzio di Confcommercio, che convivono da tempo con il cantiere di messa in sicurezza del rivo, un lavoro che si è rivelato molto complesso ma necessario per la sicurezza idraulica della zona".

Nel dettaglio, l'ordinanza stabilisce che nell'area di piazzale Resasco a levante dell'accesso principale al Cimitero di Staglieno, sono stabilite le seguenti prescrizioni: senso unico di marcia per la direzione levante-ponente; divieto di circolazione e fermata veicolare fatta eccezione per i veicoli afferenti al cantiere e a quelli del trasporto pubblico locale.

Nei giorni dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 18 è consentito il transito anche alle autovetture con possibilità di sostare, per un massimo di un'ora e con l'obbligo di esposizione del disco orario, sul lato mare del piazzale con disposizione rasente al marciapiede.

Contestualmente, sul margine monte di piazzale Resasco, immediatamente a ponente dell'accesso di cui sopra, sono confermati, con disposizione longitudinale, due settori di sosta riservati ai veicoli a servizio o in uso a persone disabili titolari di contrassegno Cude, con obbligo di esporlo. Nelle giornate in cui si svolgono manifestazioni sportive presso lo stadio L. Ferraris, su indicazione della Polizia Locale, a partire da otto ore prima e fino a cessate esigenze, la circolazione e la fermata è consentita ai soli veicoli degli autorizzati.



