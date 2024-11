A Milano più incassi da multe, +15 milioni previsti nel 2025

Aumenta il bilancio del settore sicurezza e polizia locale a Milano che per il preventivo 2025 è pari a 349,4 milioni di euro, +26 milioni di euro rispetto al preventivo 2024 e +49 milioni di euro rispetto al 2023. "Un aumento progressivo e costante negli anni", ha osservato l'assessore alla Sicurezza del Comune, Marco Granelli in commissione. L'aumento arriva dalle sanzioni al codice della strada che salgono di +15 milioni di euro, da 260 milioni di euro del 2024 a 275 milioni di euro del 2025, dal recupero delle sanzioni di anni precedenti +9 milioni di euro, da 1 milione di euro del 2024 a 10 milioni di euro del 2025, dal recupero delle spese postali per notifica delle sanzioni +2 milioni di euro. Per quanto riguarda le sanzioni al codice della strada il Comune nel 2025 "prevede di ritornare ai livelli di entrate da sanzioni precedenti agli anni del Covid". Il 2018 si era chiuso con un incasso di 285 milioni di euro, il 2019 con 271 milioni di euro, poi c'è stato il crollo a causa della pandemia, con nel 2020, 132,1 milioni di euro, nel 2021, 149 milioni di euro, nel 2022, 210 milioni di euro. Poi la risalita con il 2023 a 244 milioni di euro e la previsione del 2025 a 275 milioni. Le sanzioni per le ztl di Area C, Area B e sosta sul verde sono il 50% del totale dell'incasso, con quasi 2 milioni di euro nel 2023, poi c'è la sosta regolamentata che lo scorso anno ha portato ad un incasso di 672.160 euro, la sicurezza stradale con telecamere quasi 260mila euro. Tra il 2022 e il 2023 il totale della sanzioni è aumentato del +38%.



