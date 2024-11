Pichetto, commissione Ue faccia i conti con crisi automotive

"Non è possibile adottare un'unica soluzione tecnologica, questa impostazione ideologica si è scontrata con il settore dell'automotive. Sono pesanti segnali di crisi in vari paesi e la commissione appena insediata deve fare i conti con le attuali condizioni". Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica dell'Italia Gilberto Pichetto Fratin intervenendo con un videomessaggio all'evento di Ngv Italy 'Superare la transizione ideologica: La sfida di biometano, idrogeno e biocarburanti per la mobilità su strada' in corso al Pirellone di Milano. Occorre "consentire un cambiamento che non sia socialmente drammatico. Dobbiamo investire sempre più sulle tecnologie che riducono le emissioni senza essere demagogici. Oggi ci sono una serie di tecnologie, come i biocarburanti. Da parte di questo governo - ha spiegato - c'è un impegno concreto in questa direzione, infatti al G7 ci siamo fatti promotori delle forme del biocarburante". E con il Pnrr "abbiamo introdotto incentivi fiscali a sostegno della produzione e sviluppo di idrogeno. Stiamo finanziando con 160 milioni di euro le aziende di sviluppo per la produzione e uso locale di idrogeno verde per imprese e trasporto locale. Il mio impegno - ha concluso - è lavorare per l'Europa affinché anche da noi ci sia la serenità necessaria per fare ricerca e investire".

"Tra circa due settimane presenterò al Consiglio di Competitività un non paper, promosso dall'Italia insieme alla Repubblica Ceca, per cambiare il destino dell'auto in Europa".

Lo ha fatto sapere il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso intervenendo da remoto all'evento di Ngv Italy 'Superare la transizione ideologica: La sfida di biometano, idrogeno e biocarburanti per la mobilità su strada' in corso al Pirellone di Milano. "La neutralità tecnologica e l'apertura ai biocarburanti sono due capisaldi del documento - ha spiegato -, al pari della richiesta di anticipare ai primi mesi del 2025 la presentazione del report previsto dal Regolamento sulle emissioni di Co2 per i veicoli leggeri, per garantire agli operatori un quadro certo e duraturo".



