Monza rally show: svelato l'elenco delle prove speciali 2024

Il Monza rally show, in programma dal 6 all'8 dicembre 2024, scatterà nella mattinata di venerdì 6 dicembre con lo shakedown, che si svolgerà lungo un percorso di 2,460 km partendo dal rettifilo opposto ai box. Nel pomeriggio della stessa giornata prenderà il via la prima prova speciale PS "Autodromo 1" di 10,460 km, nel corso della quale, scattando dal rettifilo dei box, gli equipaggi percorreranno in senso antiorario l'anello Alta Velocità, poi, attraverso una svolta di 180 gradi riprenderanno lo stradale, per giungere al piazzale interno della Parabolica. Il programma del venerdì terminerà con la PS "Roggia 1" (11,060 km), che si svolgerà mediante un percorso che prevede la partenza dal viale dell'ingresso di Vedano, ed include il Viale degli Inglesi, la Sopraelevata, il Serraglio e i vialetti che conducono al vecchio tracciato Pirelli, per concludersi nel piazzale della Parabolica.

La competizione riprenderà sabato 7 dicembre con la PS "Roggia 2", che replicherà lo stesso percorso della PS "Roggia 1"; poi sarà la volta della quarta prova speciale, la PS "Grand Prix 1", la più lunga del rally, con i suoi 33,100 km e la partenza dall'ingresso del raccordo Junior. Mentre la PS "Grand Prix 2", identica alla precedente, prenderà il via nel pomeriggio, seguita dalla PS "Parabolica 1" (10,750 km), che partirà dall'Ascari. Quindi le attività del sabato termineranno con la PS "Parabolica 2".

L'ultimo giorno di gara, quello di domenica 8 dicembre, inizierà con la PS "Autodromo 2", che riproporrà la prova inaugurale, successivamente sarà la volta della PS "Roccolo" di 20,640 km, che partirà nei pressi dell'omonimo prato. L'evento, saluterà il pubblico con il Masters' Show, in programma nel primo pomeriggio. Si tratta di una prova ad eliminazione diretta sul rettifilo d'arrivo, incentrata su duelli testa a testa lungo un percorso di 1,5 km.

Inoltre, non mancheranno le esibizioni dei protagonisti del mondiale rally (WRC) nel corso del fine settimana monzese dedicato al rally.

