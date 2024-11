L'intrattenimento a bordo di BYD suona con il karaoke

Una partnership nel segno della musica, quella tra BYD, The Singing Machine Company, società specializzata nel settore del karaoke e Stingray, azienda che si occupa di media e tecnologia.

Singing Machine, infatti, lancerà a livello globale un microfono per il karaoke a bordo delle auto, progettato per integrarsi con l'App Stingray Karaoke e con il sistema di infotainment delle vetture BYD. Questa partnership porterà nuove avanzate funzioni e una tecnologia proprietaria che consente di ottenere miglioramenti come gli effetti vocali in tempo reale e la correzione dell'intonazione (auto tune) per il karaoke.

I nuovi microfoni di Singing Machine, sviluppati in collaborazione con BYD Automotive Product Strategy e il New Technology Research Institute, saranno prodotti da BYD Electronics e debutteranno nel periodo natalizio in Brasile e in Europa. A partire dall'inizio del 2025, questa funzionalità sarà disponibile in una gamma sempre più ampia di veicoli BYD in tutto il mondo.

"BYD è entusiasta di rivoluzionare l'esperienza di intrattenimento in auto - ha commentato - Stella Li, executive vice president BYD e Ceo di BYD Americas - integrando il microfono di Singing Machine e il servizio Stingray Karaoke nei veicoli. Abilitando la funzionalità del punteggio nell'App karaoke nelle nostre auto, trasformeremo ogni viaggio in un'esperienza memorabile e interattiva per i nostri clienti in tutto il mondo".



