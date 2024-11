In Giappone Ferrari venduta ad asta pubblica con prezzo record

Una Ferrari presente all'asta pubblica dell'Agenzia nazionale delle imposte giapponese ha raggiunto la cifra record di 171 milioni di yen, un importo pari a 1,04 milioni di euro. Si tratta del modello F12 Tdf (Tour de France), appartenente ad un contribuente moroso al quale è stata confiscata, rende noto l'ufficio regionale delle imposte.

Il prezzo iniziale della vettura, colore canna di fucile - e con appena 1.500 chilometri percorsi, era stato fissato a 71,3 milioni, equivalenti a 430.000 euro, ma si è capito subito che sarebbe scattato un gioco al rialzo da parte degli intenditori.

Già a inizio anno l'agenzia nipponica aveva venduto all'asta un'altra Ferrari per circa 94,3 milioni di yen, riferisce la stampa locale. In quell'occasione, il prezzo minimo di offerta per l'auto di lusso italiana era stato di 56,8 milioni di yen.

In base alla legge giapponese che regola la riscossione delle imposte, le aste su Internet sono tra le procedure abituali per la vendita di beni sequestrati e procedere alla riscossione delle tasse non pagate.



