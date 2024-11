Car of the Year 2025, ecco la lista delle sette finaliste

Sono state rese note le sette auto finaliste del prestigioso premio Car of the Year. Dopo aver esaminato e valutato una lista di 42 modelli presenti nel mercato europeo, i 59 giornalisti specializzati di 22 Paesi che fanno parte della giuria del prestigioso premio Car of the Year hanno scelto Alfa Romeo Junior, Citroën ë-C3/C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster, Kia EV3, Renault 5/Alpine A290.

Queste auto parteciperanno alla fase conclusiva della manifestazione e l'annuncio dell'auto vincitrice del premio Car of the Year 2025 avrà luogo al Bruxelles Motor Show di gennaio. La cerimonia di premiazione è infatti prevista per il 10 gennaio alle ore 11.30.

Le sette finaliste che sono state designate per concorrere all'attribuzione del titolo di The Car Of The Year 2025 propongono una completa varietà di caratteristiche e sistemi propulsivi, a conferma che ogni utente può trovare la sua auto ideale all'interno di gamme diversificate, tutte con elevati contenuti di sicurezza e piacere di guida e - soprattutto - che puntano al massimo rispetto ambientale.

Alfa Romeo Junior propone, ad esempio, una motorizzazione ibrida che combina un 3 cilindri ciclo Miller con turbo a geometria variabile 1.2 da 100 Cv con un'unità elettrica da 28 Cv che a sua volta utilizza un impianto a 48 Volt, per complessivi 136 Cv.

Nella gamma Alfa Romeo Junior è compresa però anche una doppia variante 100% elettrica, quella da 156 Cv e quella - denominata Veloce - in cui il guidatore ha a disposizione 280 Cv.

Anche Citroën C3 è stata scelta dalla giuria del COTY nelle varianti termiche ed elettriche: si parte da motore 1.2 PureTech da 100 Cv con cambio manuale a 6 marce che è affiancata dalla 'micro ibrida' (con stesso potenza) in cui la sezione elettrica è inserita nel cambio a doppia frizione e-DCS6.

The Citroën 100% a batteria, che è denominata ë-C3 electric, è invece equipaggiata con un motore da 113 Cv e una batteria da 44 kWh per un'autonomia di 320 km.

Anche la 'finalista' Cupra Terramar fa parte del segmento dei modelli multipropulsione: il suv spagnolo è infatti in vendita con un micro ibrido a 48 Volt che combina un 4 cilindri 1.5 eTSI da 150 Cv con una trasmissione Dsg a 7 rapporti. Ma anche con due propulsori ibridi plug-in da 204 e 272 Cv complessivi. L'unità elettrica da 115 Cv è comune così come la batteria da 19.7 kWh per 100 km di autonomia elettrica pura.

Interessante, e in perfetta sintonia con la filosofia del brand, anche la gamma di

Dacia Duster. Per renderlo accessibile e rispettoso dell'ambiente la marca del Gruppo Renault ne ha realizzato una variante due ruote motrici con motore 1.0 ECO-G da 100 Cv, che sfrutta l'alimentazione bi-fuel con benzina e Gpl. C'è poi il Duster mild hybrid 1.2 TCe 130 4x4 che aggiunge ai vantaggi di questa soluzione anche quelli della trazione integrale.

Hyundai Inster fa invece parte del terzetto di modelli solo elettrici, disponibile nel livello Standard da 97 Cv con batteria da 42 kWh (300 km di autonomia) e nel livello Long Distance da 115 Cv e batteria che sale a 49 kWh. In questo l'autonomia Wltp sale a 355 km.

Anche Kia è entrata nella liste delle sette finaliste con l'elettrica pura EV3 che ha dimensioni maggiori (come segmento C compete sul mercato con Peugeot E-2008, Volvo EX30, Volkswagen ID.3 e Renault Mégane E-Tech electric. La proposta commerciale prevede il livello Energy: Electric con motore da 204 Cv e batteria da 58.3 kWh, per 410 km di autonomia e la Long Range che ha la stessa potenza ma grazie alla batteria da 81.4 kWh arriva a un'autonomia di ben 600 km.

La giuria COTY ha scelto di accomunare sotto la Losanga due interessanti elettriche 'pure' entrambe realizzate sulla piattaforma AmpR Small, che sono la Renault 5 E-Tech Electric e l'Alpine A290. La gamma della prima è composta al momento dalla versione 150 Cv con batteria da 52 kWh, ma nel 2025 si aggiungeranno le varianti (sempre 100% elettriche) da 95 e 120 Cv, caratterizzate dalla batteria da 40 kWh. La sportiva Alpine A290 propone evidentemente propulsori più performanti, da 220 ed anche 180 Cv.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA