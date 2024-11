Byd: la YangWang U9 è la vettura cinese di serie più veloce

In un filmato apparso su YouTube, Byd torna a far parlare di sé mediante la supercar elettrica YangWang U9, che ha toccato una punta massima di 391,94 km/h e, come riporta carscoops.com, è diventata l'auto di produzione cinese più veloce.

La vettura è stata spinta al massimo su un circuito ovale, ma è ancora lontana dalla punta velocistica di 438,7 km/h raggiunta, dell'Aspark Owl e dai 412 km/h toccati dalla Rimac Nevera.

Inoltre, come spiega carscoops.com, la stessa YangWang U9 sul vecchio Nürburgring avrebbe siglato un tempo di 7:17.900 che, non solo è lontano dalle prestazioni della Porsche Taycan Turbo GT e della Rimac Nevera, che hanno percorso l' "inferno verde", rispettivamente, in 7:07.55 ed in 7:05.298, ma non è comparabile con la prestazione del prototipo Xiaomi SU7 Ultra, capace di compiere un giro del "Ring", in 6:46.874.

