Toyota conferma gli equipaggi Wec per il 2025

Toyota Gazoo Racing è pronta per una nuova stagione di gare nel Wec (World Endurance Championship) che, nel 2025, partirà in Qatar il 28 febbraio e si concluderà in Bahrein l'8 novembre.

Per il prossimo anno la casa giapponese ed il suo reparto sportivo hanno confermato gli equipaggi che hanno corso nel 2024. Forte della conquista del titolo costruttori per la sesta stagione consecutiva, la squadra delle tre ellissi punta alla sesta vittoria nella 24 Ore di Le Mans, e correrà la prossima stagione con due GR010 Hybrid.

Nello specifico, la numero7 sarà affidata all'equipaggio composto da Mike Conway, Kamui Kobayashi e Nyck de Vries, che correranno insieme per la seconda stagione consecutiva, dopo aver vinto una gara nel 2024. La numero 8 verrà invece condotta da Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa, che hanno vinto due titoli mondiali ed una 24 Ore di Le Mans nel corso di tre stagioni.



