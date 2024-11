Manca, a Melfi 5 modelli tra il 2025 e il 2026

"Stellantis non intende chiudere nessun stabilimento in Italia, così come non ha nessuna intenzione di fare licenziamenti collettivi". Lo ha ribadito Giuseppe Manca, responsabile Risorse Umane di Stellantis Italia, illustrando il piano industriale per l'Italia, al tavolo convocato dal ministro Adolfo Urso. In particolare su Melfi Manca ha ricordato che arriveranno cinque modelli precisando cìi tempi dei lanci: nel 2025 uscirà nel primo trimestre la prima Ds e, nel terzo, la nuova Jeep Compass elettrica. Nel 2026 arriverà nel primo trimestre la seconda vettura Ds, nel secondo la Jeep Compass Ibrida e nel terzo la nuova Lancia Gamma. Per lo stabilimento di Atessa di Stellantis Pro One, la divisione dei veicoli commerciali del gruppo, arriveranno ulteriori novità nel 2030. Lo ha spiegato Giuseppe Manca, responsabile Risorse Umane di Stellantis Italia, illustrando il piano industriale per l'Italia, al tavolo convocato dal ministro Adolfo Urso.

Marca ha ricordato che Stellantis Pro One ha appena rinnovato interamente la gamma dei van. Lo stabilimento storico in cui si producono i furgoni di grandi dimensioni del gruppo e il più grande impianto europeo di veicoli commerciali leggeri - ha sottolineato Manca - continua a essere centrale per Stellantis. Nello stabilimento di Atessa è stata avviata la produzione dei nuovi furgoni di grandi dimensioni (Large van) di Stellantis Pro One, adesso anche in versione Bev.



Manca, 'Atessa centrale per Stellantis, altre novità nel 2030'

Manca, serve rivedere gli incentivi auto a livello europeo

"Visto il mercato dell'automobile e dell'elettrico, è chiaro che lo stop degli incentivi costituisce un problema" ed è "chiaro che è un problema per il mercato italiano". Lo ha detto Giuseppe Manca, responsabile risorse umane di Stellantis Italia, a margine del tavolo Stellantis al Mimit. Ma "la rivisitazione degli incentivi va rivista a livello europeo", ha aggiunto. Manca ha spiegato che "oggi Stellantis produce molto per il mercato estero, la 500 Bev di Mirafiori è fatta soprattutto per il mercato straniero". "I modelli che arriveranno già subito - ha continuato -, nel primo trimestre del 2025, sono appetibili per il mercato straniero. Quindi è chiaro che vale la pena parlare di incentivi, ma a livello europeo. Su questo mi sembra che ci sia un impegno del ministro a rivedere tutte queste posizioni a Bruxelles". Manca ha ribadito che l'impegno di Stellantis per l'Italia "rimane". "Abbiamo, ancora una volta, sottolineato il fatto che non è nostra intenzione, come sta avvenendo nel resto d'Europa, minacciare chiusure di stabilimenti né licenziamenti collettivi", ha aggiunto.

