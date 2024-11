Honda Italia: nuova campagna social con Giulia Lamarca

Con una campagna social online, da questo mese Honda Auto Italia punta a sensibilizzare gli utenti in rete riguardo ai temi dell'accessibilità e dell'inclusività mediante la collaborazione con la content creator torinese Giulia Lamarca.

Psicologa, relatrice aziendale e travel creator di successo, Giulia non ha mai consentito alla sua disabilità di limitarla e di definire chi fosse e, ad oggi, tratta le tematiche dell'accessibilità e dell'inclusività nel corso dei suoi viaggi, alimentando consapevolezza, curiosità e scambio di opinioni tra i suoi followers.

Nel corso della campagna in questione, Giulia e la sua famiglia hanno avuto modo di provare due dei nuovi Suv del brand che sposano le esigenze delle famiglie e delle giovani coppie, ovvero il CR-V e:PHEV e lo ZR-V e:HEV.

"Sono entusiasta di creare i miei contenuti di viaggio insieme a un'azienda così affine a me come Honda - ha affermato Giulia Lamarca - facendo luce su argomenti importanti, contribuiamo a metterli in primo piano nella mente delle persone, dimostrando ciò che tutti possiamo ottenere quando crediamo e seguiamo i nostri sogni".



