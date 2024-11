Fiat Topolino è Best Design agli Autonis Awards

Fiat Topolino ha ottenuto un nuovo riconoscimento sul fronte del design automobilistico, aggiudicandosi il titolo di Best New Design 2024 nella categoria Minicar agli Autonis Awards, assegnato dai lettori di Auto Motor Und Sport, una delle più importanti riviste automobilistiche tedesche.

Topolino è emersa come la scelta migliore tra i lettori con il 37,1% dei voti. Il quadriciclo di casa Fiat, 100% elettrico, è stato progettato pensando ai giovani automobilisti, ai quali ne è consentita la guida a partire, a seconda del mercato, dai 14 anni di età e ha una velocità massima di 45 km/h.

Il nome Topolino rende omaggio alla Fiat 500 Topolino originale la sua nuova incarnazione è progettata per muoversi agevolmente nelle congestionate strade cittadine, grazie al suo stretto raggio di sterzata e al cambio automatico. Dotata di un motore elettrico da 6 kW (8,2 CV), ha un'autonomia di guida fino a 75 chilometri con una singola carica.

La batteria da 5,4 kWh può essere ricaricata completamente in circa quattro ore utilizzando una normale presa di corrente.





