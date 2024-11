A Milano a settembre più auto in Area B ma meno inquinanti

Nel mese di settembre a Milano sono stabili, rispetto allo scorso anno, gli ingressi delle auto nella ztl dell'Area C, quella del centro storico, e aumentano invece quelli nell'Area B, che corrisponde a quasi tutta la città.

Lo rileva l'ultimo report di Amat, diffuso dal Comune, che pone a confronto i dati del 2024 con quelli registrati nello stesso mese del 2023. C'è un andamento sostanzialmente stabile per Area C e un incremento per Area B ma va precisato che per quest'ultima il confronto non è paragonabile sull'intero mese, spiega il Comune, poiché nel settembre 2023 alcune giornate non sono state considerate per mancanza dei dati di monitoraggio.

Nel dettaglio, per quanto riguarda Area C, gli ingressi infrasettimanali non registrano grandi variazioni (+0,97%), segnando una diminuzione nelle giornate di domenica (-2,10 %) e un aumento il sabato (+2,12%).

Discorso diverso per Area B in cui si registrano aumenti in tutte le giornate. In particolare, è del 2,3% l'incremento degli ingressi infrasettimanali, dell'8,12% il sabato e del 5,15% la domenica. Il Comune sottolinea il cambiamento del parco veicolare: le ultime rilevazioni di dettaglio condotte da Amat (effettuate annualmente nel mese di febbraio) hanno accertato un progressivo aumento di veicoli meno inquinanti e quindi non soggetti ai divieti di circolazione.

Sempre a settembre diminuiscono gli accessi al trasporto pubblico (-3,6%) che non si riflettono, invece, nell'utilizzo dei parcheggi di interscambio che aumentano del 3,2%. Per quanto riguarda i mezzi in condivisione, bene il bike sharing, anche se con percentuali inferiori a quelle dei mesi scorsi (+1,6% rispetto all'anno scoro). In calo, invece, i numeri del car sharing (-3,5%), dello scooter sharing (-23,4) e dei monopattini in condivisione (-1,3%).



