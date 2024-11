Trophées de l'Innovation Renault Frères per l'innovazione

Con l'edizione 2024 dei Trophées de l'Innovation Renault Frères, il Gruppo Renault è tornato a valorizzare lo spirito di innovazione del Gruppo. Creato 4 anni fa su iniziativa di Luca de Meo, Ceo del Gruppo Renault, e Gilles Le Borgne, allora Cto del Gruppo Renault, questo concorso interno ha selezionato 9 team vincitori tra le oltre 300 candidature pervenute da tutti i Paesi e tutte le business unit del Gruppo.

Il comun denominatore dei progetti, quello di saper proporre innovazioni, adottate di recente, in grado di migliorare concretamente l'efficienza del Gruppo o di offrire vantaggi visibili e rilevanti per i clienti. Jean-Dominique Senard, presidente del Consiglio di amministrazione del Gruppo Renault, Luca de Meo e i membri del top management erano presenti per consegnare i premi e congratularsi con i vincitori.

"Tra transizione energetica, digitalizzazione, elettrificazione e nuovi competitor - ha commentato Luca de Meo - l'industria automotive sta andando incontro a cambiamenti senza precedenti in tempi molto brevi. In un contesto tecnologico ad alta volatilità, la capacità di fare innovazione è vitale per andare più veloci, essere in grado di reagire tempestivamente e stare al passo con i clienti".

I riconoscimenti sono andati alle innovazioni che rispondono ai nomi di Mobilize V2G, installato per la prima volta su Renault 5 E-Tech Electric, Obelix, sistema di guida autonoma delle navette, Tecnologia ibrida E-Tech 4x4, Plant Connect, che consente di visualizzare tutti i principali indicatori e sfruttare i dati raccolti dal metaverso industriale.

Premiati anche MP4AI (Manufacturing Platform 4 AI), strumento di ispezione della qualità che ricorre all'Intelligenza Aumentata, Rendez-vous Live Dacia:, un'inedita customer experience e altro ancora.

