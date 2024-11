"Sto lavorando alla riorganizzazione della Motorizzazione civile, non è possibile che ancora si debbano compilare decine di moduli di carta per la revisione dei mezzi pesanti e degli autoarticolati". Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, intervenendo al forum di Conftrasporto, assicurando "l'impegno a far perdere meno tempo" per le pratiche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA