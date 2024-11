Lamborghini Revuelto Opera Unica protagonista a Shanghai

Con la presentazione durante l'evento Lamborghini Esperienza Arte a Shanghai di una one-off dedicata alla Cina e basata sulla Revuelto, la Casa di Sant'Agata Bolognese ha ribadito il valore creativo e artistico della serie Opera Unica. Una proposta in perfetta sintonia con la filosofia di esclusività della marca, ed espressione della maestria del Centro Stile Lamborghini e della possibilità del programma di personalizzazione Ad Personam.

La Revuelto Opera Unica al centro dell'evento di Shangai è caratterizzata da una verniciatura esterna che propone una transizione di colori dal Nero Pegaso al Rosso Efesto. Un risultato davvero 'Unico' con tinte e tonalità che simboleggiano velocità e potenza, Per realizzare questa particolare rifiniture sono servite 480 ore di lavoro artigianale. Gli interni, raffinati in Nero Ade e Rosso Efesto, includono dettagli unici come una targa in carbonio con la scritta Opera Unica in Bianco Monocerus.

"Questa Revuelto Opera Unica - ha commentato Stephan Winkelmann, presidente e ceo di Automobili Lamborghini - combina alla perfezione velocità, potenza e maestria. Nell'ambito della nostra inarrestabile ricerca di eccellenza, sia per quanto riguarda l'automotive che l'arte, questo capolavoro innalza lo spirito innovativo di Lamborghini, nonché il suo animo artistico, a nuovi livelli".

Revuelto, introdotta nel 2023, è la prima supersportiva ibrida V12 di Lamborghini, progettata per stabilire nuovi standard di prestazioni e un profondo piacere di guida. I visitatori di Esperienza Arte a Shanghai hanno potuto ammirare anche Lamborghini Urus SE, il primo suv ibrido plug-in del marchio, dotato di un motore V8 e di una potenza totale di 800 CV.



