Duo e Bento protagonisti per Mobilize ad Eicma

E' tempo di bilanci per la partecipazione di Mobilize a Eicma 2024 con Duo e Bento, presentate in anteprima a Milano dopo il debutto al Salone dell'Auto di Parigi. I due quadricicli hanno catturato l'attenzione del pubblico per il loro design, l'elevata autonomia e le dotazioni in ambito di sicurezza, comfort e connettività.

I visitatori dello stand hanno avuto la possibilità di scoprire dal vivo Duo e Bento, tra praticità e innovazione, caratterizzati da costi di gestione contenuti ed un impatto ambientale ridotto grazie all'alta riciclabilità. I due veicoli sono stati pensati per rappresentare una soluzione per chi vuole affrontare il traffico con un veicolo agile quasi come una due ruote ed in grado di assicurare comfort e sicurezza da vera quattro ruote.

"Il brand Mobilize - hanno commentato Fabrizio Ruggiero, direttore generale Mobilize Financial Services Italia ed Edmondo Pietranera, direttore delle operazioni Mobilize Italia - ha confermato ancora una volta la sua strategia volta a rendere accessibile la mobilità sostenibile a 360° grazie ad una strategia che si fonda su tre pilastri: Una gamma di prodotti che combinano compattezza, sicurezza e sostenibilità, soluzioni di finanziamento che rendono accessibili differenti soluzioni di mobilità, oltre ad un insieme di soluzioni di ricarica pubblica e privata, per accompagnare al meglio la transizione energetica.

Gli ordini di Duo e Bento sono ufficialmente aperti.



