Aci, Presentato il sesto Lago di Como Ecogreen

Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del sesto Lago di Como Ecogreen, evento che si svolgerà il 22 e 23 novembre 2024 nel territorio di Como e provincia. L'Automobile Club Como, con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Como, Comune di Como e Camera di Commercio Como-Lecco, ha organizzato due gare valide per il Campionato Italiano Energie Alternative, dedicate a veicoli ecologici: il Trofeo Green Endurance - Green Challenge Cup, una gara unica di circa 200 Km divisa in due settori, dove il vincitore sarà colui che avrà consumato meno, e il Trofeo Green Hill Climb. Quest'ultima è una gara di regolarità in salita su un percorso stradale di circa 3,3 km nel Comune di Albavilla (CO).

Dopo la conferenza stampa è stata inaugurata anche una nuova stazione di ricarica per veicoli elettrici sul suolo pubblico del Comune di Como. Questa iniziativa fa parte del progetto RicaricACI, realizzato dall'ACI Como per installare stazioni di ricarica ad accesso pubblico presso il Comune di Como e i Comuni sede di delegazioni ACI sul territorio provinciale. La stazione, con potenza di 44Kw e dotata di due attacchi, è in viale Masia ed è stata installata dall'ATI Atlante-Cicalese Impianti. Per incentivare l'utilizzo delle nuove infrastrutture green, i cittadini residenti nel Comune di Como e i Soci ACI potranno usufruire del servizio di ricarica a tariffe agevolate tramite l'app myAtlante. All'inaugurazione erano presenti, oltre al presidente ACI Como Enrico Gelpi, il sindaco di Como Alessandro Rapinese, il vicepresidente della Provincia Giovanni Alberti, il questore Marco Calì e Niccolò Aiazzi di Atlante Italia.

Gelpi ha affermato che queste iniziative segnano "un progresso significativo nella promozione della mobilità sostenibile nella provincia di Como e sottolineano l'importanza crescente della mobilità elettrica nel nostro territorio".



