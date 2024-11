A Napoli parcheggiatrice abusiva denunciata 41 volte

È stata denunciata ben 41 volte, solo nel 2024. Record di provvedimenti a carico di una 51enne di Mugnano, parcheggiatrice abusiva che ieri ha incassato l'ultima denuncia in ordine di tempo.

È in particolare nella zona ospedaliera di Napoli che i carabinieri della Compagnia Vomero hanno focalizzato i controlli. Undici le persone denunciate e, come per la donna di Mugnano, anche altri non sono nuovi alle forze dell'ordine. Un 36enne e un 55enne contano insieme 24 denunce solo quest'anno, 12 a testa. Altri ne hanno incassate 5, 2 o 3.

Le tariffe sono molto alte: 10 euro per la sosta dell'auto, anche se per pochi minuti, 5 euro per le due ruote e il conto va saldato in anticipo. I militari hanno controllato la zona ospedaliera per tutto il giorno e continueranno a farlo anche nelle prossime ore. Nell'ultimo mese, oltre quelle di ieri, i carabinieri della compagnia Vomero hanno denunciato 21 persone, ne hanno segnalate cinque.



