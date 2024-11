Trasporto cavalli, un veicolo su quattro non è in regola

Alcuni cavalli trasportati su mezzi irregolari senza lo spazio per potersi muovere, altri privi della documentazione veterinaria necessaria e conducenti sprovvisti dell'autorizzazione per il trasporto in conto terzi e di quella dell'Asl. Questo il bilancio dei controlli effettuati dalla polizia stradale di Prato, con sette veicoli su 28 risultati irregolari; uno di questi trasportava addirittura 15 equidi. I controlli sono stati indirizzati soprattutto alla verifica del rispetto della salute degli animali, il cui benessere deve essere garantito sia con l'attenzione agli spazi assicurati loro durante il trasporto che con adeguata somministrazione di acqua e foraggio, in caso di viaggi lunghi.

Gli agenti hanno poi proceduto alla verifica, mediante un lettore digitale, della corrispondenza tra le informazioni custodite nel microchip dei cavalli e la documentazione esibita, fino alla verifica dei necessari titoli autorizzativi al trasporto. Complessivamente sono state erogate sanzioni per 18mila euro, per trasportatori totalmente abusivi è scattato anche il fermo amministrativo di tre mesi dei veicoli



Riproduzione riservata © Copyright ANSA