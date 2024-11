Tomford (Smart): così il brand ha cambiato la mobilità urbana

È uno dei maggiori fautori dello sviluppo e della realizzazione dei valori fondamentali del marchio Smart, dalla sua idea è nato il primo progetto Smart nel 1972 capace di rivoluzionare per sempre la mobilità urbana.

Un'idea che nel corso degli anni si è evoluta, attraverso la trasformazione della gamma fino ad arrivare alla #1 e alla #5, il 'new deal' del brand che debutterà sul mercato il prossimo anno.' ''Da oltre 25 anni, l'azienda automobilistica dimostra, attraverso i suoi veicoli e i servizi offerti, come soluzioni di mobilità orientate al futuro possano essere applicate in città e oltre, affascinando con il suo design iconico'' ha spiegato il professore di ingegneria Johann Tomforde, per il quale il periodo come docente è stato particolarmente influente per la creazione del brand. Infatti, molte idee e ispirazioni sono nate dalla collaborazione con gli studenti. L'apertura alle nuove idee aveva già un ruolo fondamentale per lui all'epoca. ''In un asilo, osservando i bambini mentre disegnavano automobili, ho notato qualcosa di interessante. Tra i cinque e sei anni, disegnavano forme familiari, inclusa quella della smart Fortwo.

Ho chiesto ai bambini: 'Cosa ha di speciale?' Spesso rispondevano che era una macchina piccola e carina per la città, che a loro piaceva semplicemente. Non ho mai dovuto spiegare l'idea di Smart ai miei figli e nipoti. Vengo da una famiglia molto appassionata di automobili, e anche mia moglie ha lavorato a lungo per Mercedes-Benz. La mobilità è sempre stata un tema di conversazione popolare in famiglia'' ha detto Tomforde che ha insegnato Design dei Trasporti e Design Industriale a Pforzheim per molto tempo, in parallelo al lavoro in Mercedes-Benz e smart.

''Questo ruolo mi ha permesso di modellare il futuro della mobilità urbana in vari progetti insieme agli studenti, con una mentalità aperta. Abbiamo fatto qualcosa di insolito per l'epoca: insieme a studenti di altri corsi come Marketing, Comunicazione e Moda, abbiamo realizzato studi che andavano oltre il classico tema della mobilità con automobili normali.

Penso al progetto 'Summertime' del 1997, dove progettavamo 'Fun Cars' elettriche basate sulla smart, destinate all'uso in luoghi come di villeggiatura, come le isole. Alcune idee sono state successivamente implementate nel modello smart Crossblade. La collaborazione con altri programmi di studio ha portato nuovi impulsi al nostro lavoro. Questo pensiero trasversale mi ha ispirato molto''. Poi il racconto di come è nata l'idea: ''Nel 1969, mio nonno mi diede un consiglio importante: 'Se credi veramente in qualcosa, portala avanti, abbi la perseveranza necessaria e non mollare! E raccontalo a tutti, anche se non sono interessati a sentirlo!'. Ho seguito questo consiglio quando mi sono trasferito da Amburgo all'area di Stoccarda. È per questo che ho parlato spesso di nuove forme di mobilità. Naturalmente, venivo anche spesso ignorato con un 'Oh, di nuovo con la tua city car'.

Per noi, con il progetto Mercedes City Car (MCC), questo momento speciale è arrivato nell'estate del 1992 nel nostro studio in California, quando abbiamo sorpreso il Consiglio di Amministrazione Mercedes-Benz con un primo prototipo, l'Eco Sprinter elettrico, che avevamo sviluppato lì in parallelo agli altri progetti''.

''Nel 1995, abbiamo pensato a come progettare un veicolo non solo come mezzo personale, ma anche come veicolo a noleggio o in flotta - ha aggiunto - . Abbiamo quindi considerato come migliorare il collegamento con altri mezzi di trasporto. Con alcune menti molto creative del team smart e istituti esterni, abbiamo ideato un dispositivo compatto che combinasse un cellulare, un lettore mp3 e un navigatore che abbiamo chiamato Mobility Box''.

''Quando è stata annunciata la Smart #1, inizialmente ho pensato: "Che stanno facendo?" Ma poi ho approfondito e parlato con diverse persone. La filosofia di Smart, come l'abbiamo creata, non è limitata a veicoli a due posti e alla mobilità urbana, ma è una mobilità divertente, sostenibile, originale e con un design iconico. Come dimostra anche la Smart Concept #5 presentata al Beijing Auto Show ad aprile, e la nuova Smart #3'', vettura dal design molto pulito e coerente da ogni prospettiva''.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA