Novità in F1, team e monoposto svelati tutti il 18 febbraio 2025

La sera del 18 febbraio 2025 tutte le vetture che parteciperanno al Mondiale la Formula 1 saranno svelate contemporaneamente. Un evento di lancio della stagione rivoluzionario al The O2 di Londra, con tutti i team, i loro piloti ed i rispettivi team principal, ospiti d'onore di una serata di intrattenimento di alto livello.

Per la prima volta nella storia della F1, l'intera griglia di 10 team (Alpine, Aston Martin, Ferrari, Haas, Kick Sauber, McLaren, Mercedes, RB, Red Bull e Williams) e i loro 20 piloti - ha annunciato la F1 - si riuniranno con gli appassionati della velocità pura per una serata speciale, nel corso della quale saranno svelate le livree del 2025.

Un evento mondiale senza precedenti realizzato dal visionario creativo Brian Burke di BrianBurkeCreative, insieme a Stufish Entertainment Architects, DX7 Design e alla società di produzione 1826.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA