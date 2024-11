Metropolitana di Delhi lancia taxi su 2 ruote solo per signore

La metropolitana di Delhi ha lanciato un nuovo servizio di moto taxi riservato alle donne, con guidatrici donne. L'iniziativa è pensata per offrire alle pendolari della capitale la possibilità di raggiungere in modo sicuro e rapido la loro destinazione finale, una volta scese dalla metropolitana. Le corse in moto "ladies only" saranno operative dalle 8 di mattina alle 9 di sera e si potranno prenotare dalla app Momentum 2.0 della metropolitana, scegliendo l'opzione "Sheryds", "Guida lei". Le stazioni coperte dal servizio dell'ultimo miglio sono per adesso 12, in periferia; nei prossimi mesi, informa la Metro, tutte le stazioni gradualmente disporranno dei nuovi taxi a due ruote, rigorosamente elettrici. Secondo il direttore esecutivo Anuj Dayal, l'iniziativa non solo aiuterà le viaggiatrici, ma permetterà alle centinaia di donne che si metteranno alla guida dei moto taxi di diventare indipendenti economicamente grazie a questo lavoro.

