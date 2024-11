Il calendario Pirelli torna al nudo, senza età né genere

La natura modella i corpi, in un tronco levigato fa capolino il busto, rami poggiati decorano una schiena, la riva del mare fa da velo accarezzando la pelle. In un contesto naturale, senza orpelli, la nudità è sensuale certo, forse anche erotica, ma al netto di volgarità e la bellezza è contemporanea nel momento in cui esalta non la perfezione e l'età giovane, ma la diversità dei corpi e dei generi sessuali, l'unicità delle persone senza età. Il nuovo calendario Pirelli, ormai un'istituzione essendo arrivato a festeggiare 61 anni di storia, dal 1964 al 2025, si rinnova, inverte la rotta con un netto ritorno al nudo del corpo dei protagonisti, tra cui la nostra Elodie ma in una chiave diversa, contemporanea.

Fotografato a Miami sulle spiagge selvagge dell'Historic Virginia Key Beach Park dal giovane Ethan James Green, americano di spicco nella ritrattistica con uno studio affermato a Chinatown a New York, affiancato per l'occasione da Tonne Goodman, ex fashion editor di Vogue Us, il Pirelli è stato presentato a Londra al Natural History Museum.

Le 24 fotografie di Refresh and Reveal ritraggono 12 talenti.

E il cast è tutto: a cominciare dall'ex modella, scrittrice indiano-americana, conduttrice televisiva Padma Lakshimi (che ha fatto la campagna per Kamala Harris e a pochi giorni dall'esito del voto dice di essere ancora sotto choc per la vittoria "fascista" di Trump, "afflitta perché non è stata votata dalle donne che non riescono a liberarsi del patriarcato che è nel dna della loro cultura"). Molti attori come l'anglo-nigeriano di Star Wars John Boyega, Vincent Cassel (57 anni e uno scatto a ritmo di capoeira per l'occasione), la britannica di Bridgerton Simone Ashley, la sudcoreana Hoyeon vista in Squid Game, Jodie Turner-Smith, l'artista visiva Martine Gutierrez. Nel cast tre talenti dalla sessualità non binaria: la modella, attrice e attivista americana transgender Hunter Schafer, la modella americane trans Connie Fleming con una incredibile storia personale, musa iconica di Mugler e di Vivienne Westwood, e la 57enne modella gay Jenny Shimizu (ex di Angelina Jolie e di Madonna). Oltre allo stesso Ethan James Green e a Elodie.

"Non conoscevo Elodie ma ho capito subito perché ci era stata segnalata: ha una freschezza immediata nell'esprimere tutta quella vita che volevamo che i nostri talent esprimessero senza vestiti, fantastica" ha detto Ethan James Green nel junket londinese mentre sfogliava con orgoglio il suo lavoro per cui lui stesso si è messo a nudo per il mese di novembre. "Quando ho accettato di realizzarlo ho pensato che il Pirelli aveva una storia che potevo riprendere, perché questo calendario è simbolo di sensualità, allo stesso tempo cambiare. Ho lavorato su immagini non costruite, naturali, raw, selvagge, lasciando che le cose accadessero durante lo shooting. È venuto fuori qualcosa di non tradizionale. Il mio lavoro di fotografo - ha spiegato all'ANSA - è fare un aggiornamento contemporaneo di una immagine classica e spero che questi scatti siano attuali e allo stesso tempo durino per sempre".

John Boyega, con la sua Africa tatuata sulla spalla sinistra circondata dallo skyline del paese della Nigeria da cui proviene la sua famiglia, racconta una storia di successo fortemente ancorata alle origini. Famoso soprattutto per Star Wars (nel 2025 tornerà nel suo ruolo di Finn) ora lavora al biopic su Otis Redding, il leggendario cantante di soul: "Ho conosciuto in Georgia i figli e la moglie, mi preme soprattutto raccontare la sua vita reale, la sua creatività dietro la persona famosa che è stata". Arriva al calendario Pirelli fiera dei suoi 54 anni l'ex modella e oggi conduttrice tv Padma Lakshmi. "È bello che accada ora quando sento di aver fatto tanta strada. Che ci siano bellezze diverse, età diverse, generi diversi in questo iconico calendario è un segno dei tempi e anche un messaggio politico come qualsiasi immagine del corpo delle persone trasmette. Ora mi sento bene nel mio corpo, dopo un incidente gravissimo, una malattia invalidante come l'endometriosi, ma sono sopravvissuta e non ho più bisogno come accadeva in famiglia in India e poi nel sistema della moda negli anni '90 di dovermi sbiancare il viso".



Il vicepresidente esecutivo di Pirelli Marco Tronchetti Provera, 76 anni, partecipa al rito del calendario con entusiasmo. "Ci teniamo molto, è identitario della nostra immagine e parte di un progetto culturale più grande come l'Hangar Bicocca in cui facciamo mostre. Finché ci sarò io non smetterò di credere che industria e cultura siano due pilastri che si incontrano. È vero, questo 2025 si presenta nudo e sensuale ma non vogliamo dare messaggi. Dietro c'è la assoluta libertà dell'artista per cui non saprei dire se la sensualità di questo nuovo calendario sia un tornare indietro o un andare avanti. La cosa che mi sento di sottoscrivere - ha detto all'ANSA - è che non è un cambio di rotta, ma affermare che la bellezza non ha genere né età mi sembra importante pur non avendo pretesa di essere una bussola del tempo. Resta un oggetto artistico e come tale va considerato".

