F1: motore Mercedes per Alpine dal 2026

La Mercedes dal 2026 fornirà i motori dell'Alpine in Formula 1, ha annunciato la squadra francese.

L'accordo tra i due marchi, atteso, coprirà "l'intera durata della nuova era normativa, dal 2026 almeno fino al 2030", precisa in un comunicato Alpine che, "oltre alla power unit", avrà anche "Mercedes cambi dal 2026". In questa data le motorizzazioni, già ibride dal 2014, vedranno un incremento di potenza elettrica e utilizzeranno carburanti sostenibili al 100%.

La formalizzazione di questa collaborazione arriva a poco più di un mese dall'annuncio di Renault - di cui fa parte Alpine - che avrebbe smesso di produrre motori di F1 per ragioni di costi, ponendo fine a quasi 50 anni di storia nell'élite degli sport motoristici. La Mercedes fornisce già motori alla McLaren, attualmente leader nel campionato costruttori, alla Williams e all'Aston Martin. Quest'ultimo team sarà motorizzato dalla Honda a partire dal 2026.



