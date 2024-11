Bentley celebra Rememberance Day con Bentayga

Bentley Motors ha presentato una speciale versione di Bentayga Mulliner in omaggio alle Forze Armate e appositamente progettata per il Rememberance Day che si celebra nel Regno Unito l'11 novembre, giorno in cui nel 1918 ebbe termine il primo conflitto mondiale. Il Remembrance Day è dedicato specificamente agli appartenenti alle forze armate che vennero uccisi durante la guerra.

Il design personalizzato è stato sviluppato dal team di progettazione di Bentley in collaborazione con la rete BeReady.

A caratterizzare l'aspetto della Bentayga è la carrozzeria con disegnati 80 papaveri che spuntano da una mappa della Francia settentrionale. Ogni papavero segna un sacrificio fatto dalle forze armate nel primo conflitto mondiale e il viaggio dalla costa meridionale dell'Inghilterra al nord Europa.

Ogni papavero è rappresentato in piedi, come una testimonianza di coraggio. I petali rosso brillante contrastano con la finitura della vettura. "La Remembrance Car - ha commentato Robin Page, direttore del design di Bentley Motors - è un simbolo della nostra memoria collettiva e dei sacrifici fatti da innumerevoli individui. Ogni dettaglio riflette il rispetto di Bentley per la storia, pur guardando al futuro".

La Rememberance Car è partita per un viaggio attraverso il Regno Unito, facendo apparizioni in luoghi pianificati, come simbolo di riflessione e rispetto, a cominciare dalla comunità locale di Crewe. L'auto ritorna alla sede di Bentley l'11 novembre e il 13 novembre sarà esposta al Premio His Majesty's Lord-Lieutenant of Cheshire.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA