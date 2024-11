Torino, da inizio anno 122mila multe per la Ztl

Da inizio anno a Torino sono state 122.252 le violazioni accertate per divieto di transito in Ztl con un incasso, inclusi importi di verbali di anni precedenti, di oltre 5,5 milioni. A illustrare i dati in Consiglio comunale l'assessora alla Mobilità, Chiara Foglietta, in risposta a un'interpellanza del vice capogruppo di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao.

Per quel che riguarda invece gli anni precedenti, le sanzioni nel 2022 erano state 239.732 e nel 2023 208.024 con incassi, rispettivamente, di 8,6 e 9 milioni circa. Dalla risposta, spiega Firrao, emerge anche che "tre varchi su quaranta totali fanno un terzo delle multe. Bisognerebbe analizzare la segnaletica dei medesimi varchi - afferma - perché probabilmente andrebbe migliorata, per evitare che così tanti torinesi cadano in errore, quindi nella sanzione".



