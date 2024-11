Il team DS Penske completa i test di Formula E a Jarama

In vista della prima gara della stagione 11 di Formula E, in programma il 7 dicembre a San Paolo, in Brasile, il team DS Penske ha svolto, dal 5 all'8 novembre, sul circuito madrileno di Jarama, i test pre-stagionali con la nuova monoposto DS E-TENSE FE25. Prove importanti per capire il funzionamento delle nuove vetture del campionato che, da quest'anno, sono dotate di trazione integrale. Nel corso dei test le monoposto DS sono state costantemente nella top ten della graduatoria dei tempi.





Inoltre, nel medesimo contesto, quest'anno sono stati organizzati, per la prima volta, anche dei test dedicati alle donne pilota, che hanno avuto la possibilità di cimentarsi con le prestazioni delle monoposto Gen3 Evo. Così, per il team DS Penske, sono scese in pista la britannica Jessica Edgar, e l'olandese Beitske Visser, le quali hanno fatto segnare, rispettivamente, l'11° e il 6° tempo su un totale di 18 piloti.

"DS Automobiles è pronta per la sua decima stagione di Formula E - ha dichiarato Eugenio Franzetti, direttore DS Performance - un risultato già di per sé eccezionale! Ed è ancora più fantastico il fatto che stiamo iniziando questa stagione con una nuova monoposto e una nuova coppia di piloti.

Con Jean-Eric e Max al volante della DS E-TENSE FE25 abbiamo fatto degli ottimi test qui in Spagna, ma sappiamo che le vere prestazioni saranno visibili solo a San Paolo".



