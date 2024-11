Ha 34 dispositivi elettronici per rubare auto, denunciato

Numerosi dispositivi elettronici che inibiscono i sistemi di sicurezza delle automobili sono stati sequestrati dai carabinieri durante una perquisizione, alla ricerca di armi, in un garage di Misterbianco (Catania) in uso a un 64enne, che è stato denunciato per ricettazione e possesso di chiavi alterate o grimaldelli.

Militari dell'Arma hanno sequestrato 34 apparecchi utilizzati per collegarsi alla porta diagnostica delle autovetture e bypassare l'immobilizer, consentendo la programmazione di nuove chiavi e l'accesso al sistema di controllo del veicolo; 137 telecomandi per auto di diverse marche pronti per essere codificati e destinati all'accesso e al controllo di veicoli con sistemi di chiusura a distanza; 260 centraline per autovetture di vari modelli che, una volta sostituite, permettono di aggirare il sistema di sicurezza originale e ottenere il controllo del veicolo.

Trovati anche 16 schede per mappatura di telecomandi utilizzate per adattare le funzionalità dei telecomandi a specifici modelli di veicoli per sbloccarli o avviarli senza la chiave originale; sette emulatori per bloccasterzi, strumenti che simulano la presenza di una chiave corretta e permettono di disattivare il blocco sterzo, consentendo la guida del veicolo; computer e dispositivi avanzati di diagnosi e decodifica in grado di leggere, decodificare e riprogrammare i codici di sicurezza delle centraline dei veicoli per clonare o creare nuove chiavi; 90 body computer, cioè moduli di controllo essenziali per il funzionamento elettronico del veicolo che, se manipolati o sostituiti, permettono di prendere il controllo del veicolo stesso; un dispositivo per ricavare il Pin code, fondamentale per accedere alla programmazione delle chiavi e agli altri sistemi di sicurezza.



