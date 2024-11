Giubileo: su viabilità principale intervento oltre l'83%

"Oggi in commissione congiunta Giubileo - Lavori Pubblici, insieme all'assessora Ornella Segnalini e al soggetto attuatore Anas abbiamo fatto il punto sull'intervento giubilare di manutenzione straordinaria delle strade di viabilità principale della nostra città: sulla viabilità principale siamo oltre l'83 per cento degli interventi previsti". Così in una nota congiunta Dario Nanni e Antonio Stampete, presidenti rispettivamente delle commissioni Giubileo e Lavori Pubblici. "Un intervento straordinario - aggiungono - reso possibile solamente grazie alle risorse stanziate per il Giubileo e che permetterà una profonda riqualificazione e messa in sicurezza di molte tra le arterie principali più importanti della città. Per rendere più agevole l'attuazione dell'intervento, fra Roma Capitale, Città Metropolitana di Roma Capitale e Anas è stata sottoscritta anche una apposita convenzione. Inoltre, per ridurre l'impatto sul traffico cittadino, i lavori si stanno realizzando di notte. La parte di intervento in capo ad Anas che coinvolge quarantotto tra le strade più importanti della città come la Prenestina, la Portuense, la Tuscolana, la Laurentina, la Collatina, l'Ardeatina, ma anche strade come Via Boccea, Via della Pisana, Via Ostiense, Via Cristoforo Colombo, la Tangenziale Est e Via Pratica di Mare è oltre all'83% della sua realizzazione, in linea con i tempi previsti dal cronoprogramma. Oltre alla riqualificazione delle superfici stradali - dicono ancora - l'intervento riguarderà anche la segnaletica orizzontale per massimizzare la sicurezza di queste strade che quotidianamente sono percorse da migliaia di cittadini. La realizzazione di questo intervento che rimarrà in dote alla città anche oltre l'evento giubilare - concludono Nanni e Stampete - è un risultato importante perché migliorerà le condizioni delle nostre strade e avrà un impatto importante sulla mobilità e sulla sicurezza della città".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA