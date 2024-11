Giubileo: piazza Risorgimento, a breve la nuova viabilità

Tra pochi giorni sarà avviata la viabilità definitiva di piazza Risorgimento con le auto in entrambi i sensi sul lato di via Ottaviano, entro fine mese sarà spostato l'infopoint da via del Colonnato alla zona limitrofa alle Mura Vaticane per poi dedicarsi nelle ultime tre settimane al lato nord, verso San Pietro, dove a breve inizierà la posa del calcestre, e la piantumazione del verde e degli arredi.

Tutto sarà pronto per l'avvio dell'Anno Santo, il 24 dicembre.

E' quanto è emerso dall'audizione della Società Giubileo 2025 alla commissione capitolina Giubileo presieduta da Dario Nanni.

A medio lungo termine, per alleggerire il traffico sull'asse Risorgimento-Piazza Pia, è stato riferito, il dipartimento Mobilità ha intenzione di favorire i flussi di traffico 'passante' verso viale Giulio Cesare e viale delle Milizie, che hanno una maggiore portata. L'audizione si è aperta con gli appunti mossi dal consigliere della Lega Fabrizio Santori: "A Risorgimento era previsto un parcheggio sotterraneo, che poteva essere importante come è stato per piazza Cavour ma è stato escluso dal progetto. Ora abbiamo una pedonalizzazione di via Ottaviano, che arriva però sul lato di Risorgimento dove passeranno le auto, a una corsia per lato. Tutta Prati sarà in ginocchio: che studi di viabilità sono stati fatti?". A Santori hanno risposto i vertici di Società Giubileo: l'ad Marco Sangiorgio ha innanzitutto specificato che le auto viaggeranno su due corsie per senso di marcia. "Grazie a un unico attraversamento dei pedoni, con una semaforizzazione sola, dovrebbero esserci benefici per la circolazione. Il parcheggio - ha detto poi - era impossibile da un punto di vista tecnico per i tempi. Il progetto dell'amministrazione lascia comunque aperti gli spazi per sviluppi successivi di diversa natura, compatibile in futuro con una serie di evoluzioni. Ma che non si potesse fare il parcheggio prima del Giubileo era evidente a tutti". Ora la realizzazione della piazza è "in fase abbastanza avanzata".

Sullo stato aggiornato dei lavoriha riferito, in collegamento dal cantiere, l'ingegner Alessandro Flaccovio di Società Giubileo: "A oggi sono stati completati il piano stradale e i semafori. Ora aspettiamo il via libera per lo switch della mobilità della piazza. La piazza potrà essere completata solo a valle di questo switch: stiamo lavorando sulla preparazione della posa del calcestre lato Vaticano, aggiungendo poi la componente verde e un arredo urbano che invita alla sosta.

Sposteremo inoltre entro fine mese l'infopoint da via del Colonnato alla zona limitrofa alle mura sul lato sud della piazza. Verrà aggiunta anche un'area per le famiglie con tappeto antitrauma in gomma, anche se non sarà un playground in senso stretto. Abbiamo lavorato anche con Roma Digitale e la Boldyn per l'infrastruttura digitale wifi". Il traguardo, ha ribadito, è l'apertura della Porta Santa: "Nei mesi successivi - ha proseguito - ci sarà un ulteriore strato di installazione: una bellissima cordonata in acciaio-legno nell'area di fronte all'infopoint, un'area di sosta comoda. E' prevista inoltre una componente di luci più a misura d'uomo, con corpi illuminanti fotovoltaici: sono certo che aggiungerà qualità estetica alla piazza per i turisti e i pellegrini". In generale, sulla parte infrastrutturale, "il grosso sarà completato entro novembre. La 'coda' di dicembre è legata al verde. Al momento infatti siamo poco sotto i 20 gradi e a livello florovivaistico non c'è la temperatura giusta per piantumare". Il tema della mobilità, ha detto poi il tecnico di Società Giubileo, "è stato discusso negli ultimi 2 anni col dipartimento Mobilità. Il livello macro dello studio di mobilità si è allargato anche a Piazza Pia, cioè a come bypassare tutta la mobilità passante spostandola sulle dorsali di Giulio Cesare e Milizie, che hanno una portata migliore rispetto alla viabilità di Risorgimento e Piazza Pia.

La viabilità passante nel medio-lungo termine non dovrà più insistere su Risorgimento, ma questo riguarda aspetti di gestione della mobilità più ampi e in capo al dipartimento comunale". Il presidente Nanni, comunque, ha condiviso l'invito di Santori a organizzare un sopralluogo della commissione al cantiere, che sarà organizzato nei prossimi giorni, con la partecipazione di Marco Vincenzi, delegato del commissario al Giubileo.



